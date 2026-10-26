Esperan miles de turistas por Xantolo

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CIUDAD VALLES.- Hasta un 90 por ciento de ocupación espera la dirección de Turismo para los días de Xantolo, de acuerdo con la titular de los esta instancia, Vernice Alejandra Soria Treviño.

La funcionaria ha dicho en repetidas ocasiones que la fiesta de Todos Santos o de Xantolo se ha convertido en uno de los atractivos más influyentes para el turismo y el cálculo que hace de la semana que viene es el siguiente, durante la semana previa a los días llamados "grandes", la ocupación hotelera andaría por el 75 por ciento, es decir, 1 mil 462 habitaciones ocupadas de un total de 1 mil 950 que tiene la ciudad. Sin embargo, el fin de semana que entra, del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre (por el puente), la expectativa sube a 90 por ciento de llegada, o unos 1 mil 755 cuartos de hotel acaparados por visitantes de otros estados.