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Falla pozo y dejan sin agua a La Palma

Organismo operador apoyará con pipas a las familias

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Falla pozo y dejan sin agua a La Palma
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      CÁRDENAS.- Se descompone el pozo que suministraba agua a la colonia La Palma, el Organismo de agua llevará pipas de aguas en apoyo de familias ante el desabasto que enfrentan. 

      El pozo que suministra a las familias de la calle Juárez de la colonia La Palma, sufrió una avería, por lo que está afectando a personas de dicho sector. 

      Es por ello que una cuadrilla del organismo acudió a tratar de rehabilitar y poner en marcha el pozo.  

      Debido a esta falla, el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar anunció que se apoyará a la población a través de pipas al sector, para cubrir sus necesidades. 

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      Es por ello que se le pide a las familias alisten cada uno de los rotoplas o recipiente limpios para que puedan almacenar el vital líquido, en lo que se rehabilita el pozo y se pone en condiciones para abastecer de agua a la población.

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