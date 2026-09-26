Falla pozo y dejan sin agua a La Palma

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CÁRDENAS.- Se descompone el pozo que suministraba agua a la colonia La Palma, el Organismo de agua llevará pipas de aguas en apoyo de familias ante el desabasto que enfrentan.

El pozo que suministra a las familias de la calle Juárez de la colonia La Palma, sufrió una avería, por lo que está afectando a personas de dicho sector.

Es por ello que una cuadrilla del organismo acudió a tratar de rehabilitar y poner en marcha el pozo.

Debido a esta falla, el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar anunció que se apoyará a la población a través de pipas al sector, para cubrir sus necesidades.

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Es por ello que se le pide a las familias alisten cada uno de los rotoplas o recipiente limpios para que puedan almacenar el vital líquido, en lo que se rehabilita el pozo y se pone en condiciones para abastecer de agua a la población.