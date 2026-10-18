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Familias demandan mejorar seguridad

Exigen reforzar operativos luego de muerte de un joven

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Familias demandan mejorar seguridad
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      Rayón.- Tras el asesinato de un joven en la cabecera municipal propietarios de negocios cierran a las 7 de la noche y las familias prefieren no salir de sus casas por temor a llegar a sufrir alguna agresión que pueda poner en riesgo su integridad. 

      Todo esto se generó porque el martes, civiles armados a bordo de una camioneta marca Ram le dispararon a un joven de nombre Luis de 21 años de edad, que se trasladaba en una camioneta, acompañado de otra persona, hasta el momento se desconoce que generó la agresión que le causó la muerte al joven. 

      Debido a estos hechos la población siente temor y por ende no sale de sus viviendas por la noche, incluso no permiten que sus hijos salgan. 

      Así mismo los negocios se mantienen cerrado desde las 7 de la noche.  

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      Por lo que las familias se quedan en sus viviendas, temen por su integridad y demandan mejorar la seguridad.  

      Mencionaron que es necesario que la Guardia Nacional refuerce la vigilancia para abatir el clima de inseguridad que se siente.

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