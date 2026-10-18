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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Estado

Festival nacional de voli atrae miles de turistas

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Festival nacional de voli atrae miles de turistas
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      CIUDAD VALLES.- Alrededor de cuatro mil visitantes hay actualmente en Valles, debido al Festival de Voleibol de Xantolo, de acuerdo con el organizador general, Rodolfo Munguía.

      Agregó que actualmente hay 105 equipos de siete estados de la República mexicana que compiten en cuatro categorías, tras hacer la convocatoria hace unas semanas, conformando un contingente de aproximadamente cuatro mil personas de Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y obviamente de San Luis Potosí.

      Las categorías son mini voleibol, infantil menor, infantil mayor y juvenil menor.

      Este sábado hubo eliminatorias y el domingo serán los finales de Serie A y Serie B.

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      En total hay 1,300 deportistas de los equipos que están compitiendo en el deporte de las clavadas, que está resultando muy disputado.

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