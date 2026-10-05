Habrá jornada de esterilización canina

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CIUDAD VALLES.- Habrá jornada de esterilización de mascotas en el ejido Citlalmina, como parte de la V Jornada Mundial de Castración Masiva en América Latina.

Edwin Lárraga Sánchez, responsable del Departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V dijo que siguiendo esta iniciativa nacida en Nicaragua hace unos años, la Secretaría de Salud ofrecerá la oportunidad de que los que así lo requieran, lleven a sus perros o gatos a operaciones de castración en el ejido Citlalmina, a partir de las 10 de la mañana de este lunes 5 de octubre.

Recordó que para solicitar jornadas de esterilización en las colonias, hay que acudir a la Jurisdicción, en el Libramiento Sur, los martes o jueves, entre 10 de la mañana y dos de la tarde para que les agenden fechas.

El programa es gratuito y familias pueden aprovechar este beneficio, además de apoyar en la reducción de menos mascotas.

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