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Habrá jornada de esterilización canina

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Habrá jornada de esterilización canina
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      CIUDAD VALLES.- Habrá jornada de esterilización de mascotas en el ejido Citlalmina, como parte de la V Jornada Mundial de Castración Masiva en América Latina.

      Edwin Lárraga Sánchez, responsable del Departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V dijo que siguiendo esta iniciativa nacida en Nicaragua hace unos años, la Secretaría de Salud ofrecerá la oportunidad de que los que así lo requieran, lleven a sus perros o gatos a operaciones de castración en el ejido Citlalmina, a partir de las 10 de la mañana de este lunes 5 de octubre.

      Recordó que para solicitar jornadas de esterilización en las colonias, hay que acudir a la Jurisdicción, en el Libramiento Sur, los martes o jueves, entre 10 de la mañana y dos de la tarde para que les agenden fechas.

      El programa es gratuito y familias pueden aprovechar este beneficio, además de apoyar en la reducción de menos mascotas.

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