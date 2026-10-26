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Harán toma de muestras de personas desaparecidas

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Harán toma de muestras de personas desaparecidas
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      RIOVERDE.- Todo listo para que se realice la tercera Brigada de Toma de Muestras Biológicas en los municipios de Ciudad Fernández, Rayón y Villa Juárez, para que personas puedan acudir.  

      El Comité de Búsqueda de Personas tiene todo listo para llevar a cabo la toma de muestras, que será importante para que pueda ser localizado algún familiar que se encuentre desaparecido. 

      El de Villa Juárez se realizará el próximo 27 de octubre en el Auditorio Municipal. 

      Mientras que en Ciudad Fernández será el 28 de octubre, en el Auditorio Leopoldino Ortiz Santos y para el 29 de octubre en la Presidencia Municipal de Rayón.   El servicio se brindará en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, es por ello que se exhorta a los familiares de personas desaparecidas para que se acerquen, ya que químico farmacobiólogos se encargarán de tomar las muestras. 

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      Cabe destacar que en el municipio en Ciudad Fernández en lo que va del mes, están 4 personas como no localizadas.

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