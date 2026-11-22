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CIUDAD VALLES.- Transportistas de varios puntos de la Huasteca reclamaron a funcionarios de la SCT operativos contra algunos de ellos, motivados por "chismes".

Este mediodía de sábado 21 de noviembre, una treintena de operadores de transporte fueron a manifestarse a las instalaciones de la SCT en la colonia Doracely, porque refieren que hay un asedio de la dependencia contra ellos en rutas como las de San Juan, Lomas del Mirador o Tantizohuiche, en la delegación de El Pujal, basado en presuntos chismes que esgrimen otros grupos de transportistas concesionados.

Una parte de los que protestaron, con Alfredo Echeverría a la cabeza, que no tienen concesión, pero operan en esos lugares en donde no hay transporte para trabajadores y estudiantes y en donde los ciudadanos les exigen movilidad, dada la lejanía con la delegación ya citada.

Incluso reprocharon ser leales al Gobierno del Estado y, para demostrarlo, extrajeron de sus bolsas sus credenciales de afiliación al Partido Verde, pidiéndole al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona que les arregle su situación para poder operar sin la inseguridad del asedio de las mismas autoridades de la SCT.

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Los encargados de la oficina se comprometieron a arreglar los confiscamientos de vehículos y regresarlos a sus dueños, así como a gestionar que haya una solución para ellos en el corto plazo.