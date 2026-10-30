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Informan de paraderos de Red Metro línea 3

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Informan de paraderos de Red Metro línea 3
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      CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí dio a conocer los paradores de la Ruta 3 del Metro Red, que correrá por el norte del municipio.

      Durante la inauguración de esta ruta, la titular estatal de la SCT dio a conocer que habrá modificaciones posteriores, dado que hay que completar trabajo de infraestructura para terminar con esa ruta, pero por lo pronto, habrá 11 de las 16 estaciones que hará el transporte gratuito en su tercera línea.

      El inicio será en Praderas del Río, para seguir con La Diana, Ignacio García Téllez, calle Tauro, colonia Morelos (conexión con Línea 1), siguiendo con La Márquez, Centro de Salud Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, 18 de Marzo y Valle Alto (donde habrá conexión con la Línea 2).

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