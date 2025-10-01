Inicia construcción de la Casa del Maestro Jubilado

RIOVERDE.- Este mes inicia la construcción de la Casa del Maestro Jubilado en la calle Quezada, señaló Viviana Guerrero Milano delegada del SNTE Sección 52.

La funcionaria mencionó que le presentaron el proyecto de la Casa Hogar a Alfonso Cepeda, el cual fue aprobado, e hizo hincapié que contará con una cancha de futbol, auditorio y una tienda de abarrotes.

Guerrero Milano sostuvo que en este mes de octubre iniciará la construcción de la tienda de abastos y que se tiene la confianza de que la magna obra concluirá pronto, con el apoyo también de los docentes.