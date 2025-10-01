logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inicia construcción de la Casa del Maestro Jubilado

Contará con cancha de futbol, auditorio y una tienda de abarrotes

Por Carmen Hernández

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Inicia construcción de la Casa del Maestro Jubilado

RIOVERDE.- Este mes inicia la construcción de la Casa del Maestro Jubilado en la calle Quezada, señaló Viviana Guerrero Milano delegada del SNTE Sección 52. 

La funcionaria mencionó que le presentaron el proyecto de la Casa Hogar a Alfonso Cepeda, el cual fue aprobado, e hizo hincapié que contará con una cancha de futbol, auditorio y una tienda de abarrotes. 

Guerrero Milano sostuvo que en este mes de octubre iniciará la construcción de la tienda de abastos y que se tiene la confianza de que la magna obra concluirá pronto, con el apoyo también de los docentes. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entregan despensas de Sedesore tras dilación
Entregan despensas de Sedesore tras dilación

Entregan despensas de Sedesore tras dilación

SLP

Miguel Barragán

Turbiedad dejó sin agua a Zona Tének
Turbiedad dejó sin agua a Zona Tének

Turbiedad dejó sin agua a Zona Tének

SLP

Redacción

El bombeo se detuvo por la suciedad que provocaron las lluvias

Motociclista grave tras ser atropellado
Motociclista grave tras ser atropellado

Motociclista grave tras ser atropellado

SLP

Carmen Hernández

Invitan a campaña de vacunación antirrábica
Invitan a campaña de vacunación antirrábica

Invitan a campaña de vacunación antirrábica

SLP

Jesús Vázquez