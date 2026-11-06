Invitan al Segundo Trail Escénico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Santa Catarina.- Todo listo para el segundo encuentro Cultural Xi´iuy Ngum´au´, Festival de los tamales, que se realizará este próximo 29 de noviembre, se repartirán 54 mil pesos en premios, para los tres primeros lugares.

En conferencia de prensa el alcalde Juan Carlos Ramos, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Manríquez, dieron a conocer los pormenores del segundo Trail Escénico que se realizará este próximo 29 de noviembre en Santa María Acapulco, la salida será a las 7:30 de la mañana, las carreras son de 6, 12 y 10 kilómetros de Senderismo recreativo, se van a repartir 54,000 pesos en premios.

Esta también el Festival del tamal, se busca impulsar la economía, el turismo y mostrar la riqueza que se tiene en el municipio de Santa Catarina, los paisajes y sus parajes naturales.

Señalaron que en la segunda edición se añadió una ruta de senderismo recreativo de 10 kilómetros, el cual va encaminado a las personas que les gusta explorar la naturaleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El costo del boleto es de 250 pesos incluye playera, medalla, hidratación, fotografía profesional y un convivió.