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La celebración de Día de Muertos reactiva economía

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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La celebración de Día de Muertos reactiva economía
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      CIUDAD VALLES.- La proximidad de la celebración de muertos y de Xantolo reactivó la economía en Valles, luego de un octubre de pesadilla comercial.

      Después de casi mes y medio de ventas nimias o casi nulas en el primer cuadro de la ciudad, este domingo, los comerciantes comenzaron a recibir compradores en diferentes negocios de la ciudad. Vendedores del ramo zapatero, de ropa o de restaurantes habían expresado su preocupación por las escasas ventas en estas últimas semanas que, la mayoría atribuye a la resaca del gasto de regreso a clases.

      Las ventas para disfraces (encargados en escuelas) se combinaron con las compras de mandado y este domingo hubo más circulante en el centro de la ciudad.

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