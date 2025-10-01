La zafra podría iniciar en diciembre

CIUDAD VALLES.- Hasta principios de diciembre podría comenzar la zafra, de acuerdo con líder de la ULPCA.

Ante la especulación sobre el inicio de la molienda para la tercera semana de noviembre, el líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales dijo que con toda probabilidad será hasta el comienzo del último mes del año.

Las previsiones son mucho mejores que las de la zafra pasada que, fue tan breve que comenzó y terminó este mismo año (de enero a mayo) por la poca entrega de gramínea toneladas molidas.