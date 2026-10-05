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Llaman a donar trenzas para pelucas

Por Carmen Hernández

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a donar trenzas para pelucas
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      Cerritos. -Invitan a donar trenzas para elaborar pelucas oncológicas que servirán para mujeres que sufren cáncer.  

      La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo dio a conocer que a partir de hoy y hasta el 30 de octubre se estarán recibiendo trenzas en el Centro Libre para Mujeres.  

      El cabello deberá de medir 30 centímetros, estar perfectamente trenzado, puede estar teñido no decolorado y limpio, seco en una bolsa de plástico.  

      Dijo la alcaldesa que se estará recibiendo en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 

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      Es por ello que se le invita a la población en general para que se una a esta noble causa y done trenzas, para las pelucas oncológicas para personas que padecen cáncer, que las requieren y serán de gran apoyo para ellas.

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