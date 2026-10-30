Llaman católicos a no celebrar el halloween

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Matehuala.- Varios grupos religiosos combaten el Halloween pidiendo a los padres de familia no vestirlos de demonios, monstruos y brujas el 31 de octubre, por lo que algunos grupos realizarán festivales para los niños y evitar que celebren esta festividad.

El grupo de Cristo Vive de Matehuala llevará a cabo un festival para los niños el 31 de octubre y, de esta manera, combatir el Halloween, este festival fue denominado "Celebrando la luz y no las tinieblas", el cual será a las seis de la tarde en las instalaciones de FEREMA, donde realizarán varias actividades para los niños, como juegos inflables, show infantil, comida, jugos y dulces.

Por otra parte, también se han hecho caravanas en contra del Halloween por las principales calles de la ciudad, donde han salido en carros gritando mensajes y dando volantes para que la gente no celebre el también llamado Día de Brujas, pues la gente que cree en Dios no debería celebrar este tipo de cosas, ya que, según ellos, este tipo de acciones traen el mal a la ciudad y en estos tiempos lo que queremos es la paz.

Por su parte, la Iglesia católica ha exhortado a los padres de familia a que, en vez de disfrazar a los niños de monstruos y diablos, los caractericen de santos, vírgenes y ángeles, los niños no necesitan ser hijos de las tinieblas por una noche para ser felices, necesitan ser hijos de la luz.

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para ser santos.