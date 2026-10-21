Localizan auto con reporte de robo

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MATEHUALA.- Personal de la Policía Municipal localizó y aseguró un automóvil con reporte de robo, el cual permanecía en calidad de abandono en la zona centro de la ciudad, fue sustraído de los campos de futbol denominados "La Joya".

Los hechos se presentaron el pasado martes por la mañana mientras los oficiales de la Policía Municipal realizaban rondines por las calles de la ciudad y al llegar a las calles Constitución y Escobedo, les reportaron que había un automóvil que se encontraba abandonado y al verificarlo vieron que tenía reporte de robo

Se trata de un automóvil de la marca Volkswagen, Jetta, color blanco con placas de esta entidad federativa, el cual fue reportado como robado el pasado domingo 18 de octubre durante la tarde. Tiempo después fue ubicado estacionado entre las calles Constitución y Escobedo, en calidad de abandono, al verificar sus datos en el sistema de Plataforma México, arrojó con reporte de robo vigente.

Los oficiales en turno procedieron al aseguramiento y traslado a los patios de la pensión a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado, con el fin de que se le dé seguimiento a las investigaciones que ayuden a identificar al o los responsables de dicho delito.

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