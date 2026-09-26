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Los papás deberán regular el uso del celular en menores

Se les ha encontrado contenido para adultos

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Los papás deberán regular el uso del celular en menores
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      CIUDAD VALLES.- Pide líder sindical Juan Carlos Bárcenas Ramírez que padres de familia verifiquen lo que sus hijos ven en sus celulares, porque han encontrado pornografía en móviles de niños de cuatro a seis años.

      El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado, Juan Carlos Bárcenas hizo una petición pública a padres de familia para que regulen el tiempo y el tipo de contenido que ven sus hijos en sus celulares, ya que ha habido casos de niños que observan contenido para adultos en los móviles que les facilitan en casa.

      Algunos maestros que piden revisar los móviles a niños de entre cuatro a seis años (entre preescolar y primero de primaria), se han topado con que sus alumnos observan imágenes inapropiadas para un niño y las cosas se complican, porque el uso del teléfono lo permiten paterfamilias.

      El tema salió a colación por la restricción que impondrá la Secretaría de Educación Pública a partir de noviembre con la que los niños y adolescentes de secundaria no podrán llevar el móvil a la escuela.

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