Muere adulto mayor atacado por abejas

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CÁRDENAS.- Adulto mayor pierde la vida debido a las picadura de decenas de abejas, su compañero resultó lesionado, y logró sobrevivir al recibir atención.

Los hechos ocurrieron en un potrero cerca de la Tarjea, a un costado de la antigua aeropista, cuando José Guadalupe, de 80 años y un joven de 34 años de edad se encontraban desyerbando un terreno, cuando repentinamente salió un enjambre de abejas que los atacaron y no pudieron protegerse.

Las colmenas atacaron al adulto mayor, quien tuvo una muerte instantánea, mientras que su compañero resultó con piquetes en diversas partes del cuerpo, pero logró sobrevivir.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal al mando del comandante Gabriel Santillán, quienes auxiliaron a su acompañante que solo resintió los piquetes de las abejas. Al lesionado se le brindó la atención y quedó en observación por algunas horas.

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Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado adulto mayor para trasladarlo al Semefo, donde más tarde el cuerpo fue reclamado por sus familiares.