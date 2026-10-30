Ofrece el Ayuntamiento pago de Predial sin multas

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CIUDAD VALLES.- A partir del 2 de noviembre, en la Tesorería del Municipio de Ciudad Valles los ciudadanos podrán pagar el predial con el 100 por ciento de descuento en multas y recargos.

En la sesión de Cabildo de este jueves 29 de octubre, los regidores de Valles deliberaron votar para que haya exención de multas, recargos y sanciones en el pago del predial para los habitantes de Valles, a partir del primer día hábil de noviembre y hasta el último de diciembre, de acuerdo con un proyecto presentado por la Tesorería del Ayuntamiento.

Aunque la autoridad municipal, entre los que se encuentran la tesorera Anel Coronado Aguilar refirió que los servicios están garantizados, hay una reducción considerable de ingresos de participaciones y por eso se invita a los ciudadanos a hacer el pago del Impuesto municipal sin que haya de por medio notificaciones de multa alguna, en los horarios habituales de la oficina de recaudación en la sede del Ayuntamiento.