Ofrecerán misa en el cementerio municipal

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RIOVERDE.-Este próximo 2 de noviembre se llevará a cabo la misa en honor a los fieles difuntos la que se celebrará a las 8 de la mañana en el cementerio municipal.

El padre de la Iglesia de Santa Catarina ofrecerá una misa para recordar a todos los seres queridos que ya han fallecido, en esta fecha tan especial por el día de muertos.

El cementerio estará abierto las 24 horas del día los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, para que personas que quieran visitar las criptas de sus familiares fallecidos puedan acudir a la hora que mejor se les acomode.

Por lo que se le invita a la población para que acuda a visitar las tumbas, así como se pide el colocar 75 por ciento de arena a los floreros, para evitar la proliferación de los mosquitos transmisores del dengue.

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Se espera una gran afluencia de más de 7 mil personas al camposanto, en esta fecha para recordar a los fieles difuntos.