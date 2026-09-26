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Operativo contra la venta de alcohol

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Operativo contra la venta de alcohol
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Luego de que vecinos se quejaron de los zafarranchos por la venta de alcohol, elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron un operativo en el Ejido del Refugio, donde dieron un ultimátum a los comerciantes de no vender licor para consumir afuera del establecimiento. 

      Cabe destacar que debido a la ola de reportes por el consumo de alcohol afuera de los comercios y algunos zafarranchos que se generan, se realizó un recorrido en cada uno de los negocios del ejido del Refugio que expenden bebidas alcohólicas. 

      A los propietarios se les exhortó a seguir respetando el horario para la venta de alcohol, no vender a menores de edad, así como no consumir en la vía pública.  

      Las autoridades adelantaron que de no respetar la ley será clausurado el establecimiento, además de pagar la severa multa que se les aplicaría.

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