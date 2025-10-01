Otra vez incumplen pago a los maestros

CIUDAD VALLES.- Vuelve a haber atraso en el pago del sueldo a los maestros de Telesecundaria; temen que sea represalia del gobierno del estado.

Desde este pasado lunes 29 de septiembre, los más de dos mil 300 maestros que son pagados por el gobierno del estado no recibían en sus cuentas de nómina lo correspondiente a la segunda quincena de septiembre.

Algunos de los maestros aducen que, luego de haber protestado en abril por faltar el pago del sexto día y el atraso precisamente en el depósito de sus emolumentos.

Hasta el mediodía de este martes 30 de septiembre no se había reflejado el depósito del pago por la presente quincena, tomando en cuenta que a este gremio se le paga los días 29 de cada mes.

