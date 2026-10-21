Pedirá Dapas alza de $6 a tarifa para 2027

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CIUDAD VALLES.- El director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría dijo que enviarán la propuesta de un aumento de seis pesos, prorrogádos a 12 meses para el 2027.

La propuesta tendría que ser puesta sobre la mesa del Congreso del Estado para el próximo mes de noviembre y dijo que la idea es aumentar el cinco por ciento a los 127 pesos que actualmente es la mínima que se cobra en los hogares vallenses.

El incremento sería paulatino, aproximadamente de 50 centavos por cada mes del año que entra, es decir, se completarían los seis pesos para el final del 2027.