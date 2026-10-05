logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Peregrinos realizan caminata a Catorce

Por Jesús Vázquez

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Peregrinos realizan caminata a Catorce
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con gran alegría, un gran número de peregrinos empiezan a realizar su caminata a Real de Catorce, una tradición que cada año se lleva a cabo, muchos lo hacen por devoción o una manda pendiente a San Francisco de Asís porque les hizo un milagro, aunque también hay quienes solo lo hacen por la aventura de irse caminando.

      Como cada año, desde hace unos días las personas se han estado reuniendo en la calle Hidalgo y Madero, donde esperan un camión o una camioneta para que los lleve a Villa de la Paz, llegando al municipio empieza la aventura de ir a Real de Catorce caminando. 

      Desde los primeros días de octubre hasta el doce de octubre, día que suben al santo al altar se realiza esta actividad, en estos viajes participan niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

      Al entrevistar a los peregrinos, varios dijeron que era su primera o segunda vez; unos que ya tenían 10 años acudiendo a Catorce, sin embargo, hubo un hombre que comentó que lleva 40 años caminando cada año a ver a Panchito y pedirle para que cuide a su familia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Empezó desde los 15 años de edad con esta tradición, siendo un joven soltero y sin hijos, ahora que sus hijos son mayores de edad lo acompañan a caminar a ver al Santo. Otro peregrino comentó que él lleva 30 años acudiendo a visitar a Panchito, y este año le hizo el milagro de curar a su papá, el cual estaba muy enfermo, pero le pidió por él y sanó, y por eso con más devoción va a ver la imagen de San Francisco.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El 3 de octubre, manifestación contra el cacicazgo de Cedillo
      El 3 de octubre, manifestación contra el cacicazgo de Cedillo

      El 3 de octubre, manifestación contra el cacicazgo de Cedillo

      SLP

      Miguel Barragán

      El cacique levantisco, el mitin y la represión en tiempos de Cárdenas

      Llegan reliquias de San Francisco
      Llegan reliquias de San Francisco

      Llegan reliquias de San Francisco

      SLP

      Jesús Vázquez

      Fueron recibidas en el túnel Ogarrio y trasladadas hasta su santuario

      Rifa Cruz Roja televisión, para comprar un tripode
      Rifa Cruz Roja televisión, para comprar un tripode

      Rifa Cruz Roja televisión, para comprar un tripode

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se tuvo buena respuesta de la población

      Miles de perros y gatos callejeros
      Miles de perros y gatos callejeros

      Miles de perros y gatos callejeros

      SLP

      Redacción