Peregrinos realizan caminata a Catorce

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Matehuala.- Con gran alegría, un gran número de peregrinos empiezan a realizar su caminata a Real de Catorce, una tradición que cada año se lleva a cabo, muchos lo hacen por devoción o una manda pendiente a San Francisco de Asís porque les hizo un milagro, aunque también hay quienes solo lo hacen por la aventura de irse caminando.

Como cada año, desde hace unos días las personas se han estado reuniendo en la calle Hidalgo y Madero, donde esperan un camión o una camioneta para que los lleve a Villa de la Paz, llegando al municipio empieza la aventura de ir a Real de Catorce caminando.

Desde los primeros días de octubre hasta el doce de octubre, día que suben al santo al altar se realiza esta actividad, en estos viajes participan niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Al entrevistar a los peregrinos, varios dijeron que era su primera o segunda vez; unos que ya tenían 10 años acudiendo a Catorce, sin embargo, hubo un hombre que comentó que lleva 40 años caminando cada año a ver a Panchito y pedirle para que cuide a su familia.

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Empezó desde los 15 años de edad con esta tradición, siendo un joven soltero y sin hijos, ahora que sus hijos son mayores de edad lo acompañan a caminar a ver al Santo. Otro peregrino comentó que él lleva 30 años acudiendo a visitar a Panchito, y este año le hizo el milagro de curar a su papá, el cual estaba muy enfermo, pero le pidió por él y sanó, y por eso con más devoción va a ver la imagen de San Francisco.