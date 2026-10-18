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RIOVERDE.- Piden apoyo para una mascota que vive a la intemperie en la colonia Insurgentes, la cual puede llegar a morir sin que nadie le brinde atención.

Vecinos dieron a conocer que desafortunadamente hay una mascota, que está "muy flaca y vive en plena calle".

Por lo que solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para rescatar el peludo, antes de que pueda llegar a fallecer, pues nadie se ocupa del animalito, desconociéndose si llega a probar alimento. Sin embargo, lo preocupante es que el animalito tiene meses que sufre por estar a la intemperie, está en riesgo su integridad, por lo que urge que se le brinde apoyo.