Piden apoyo para una mascota
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RIOVERDE.- Piden apoyo para una mascota que vive a la intemperie en la colonia Insurgentes, la cual puede llegar a morir sin que nadie le brinde atención.
Vecinos dieron a conocer que desafortunadamente hay una mascota, que está "muy flaca y vive en plena calle".
Por lo que solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para rescatar el peludo, antes de que pueda llegar a fallecer, pues nadie se ocupa del animalito, desconociéndose si llega a probar alimento. Sin embargo, lo preocupante es que el animalito tiene meses que sufre por estar a la intemperie, está en riesgo su integridad, por lo que urge que se le brinde apoyo.
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