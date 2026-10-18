logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Piden apoyo para una mascota

Por Carmen Hernández

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Piden apoyo para una mascota
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Piden apoyo para una mascota que vive a la intemperie en la colonia Insurgentes, la cual puede llegar a morir sin que nadie le brinde atención. 

      Vecinos dieron a conocer que desafortunadamente hay una mascota, que está "muy flaca y vive en plena calle". 

      Por lo que solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para rescatar el peludo, antes de que pueda llegar a fallecer, pues nadie se ocupa del animalito, desconociéndose si llega a probar alimento.  Sin embargo, lo preocupante es que el animalito tiene meses que sufre por estar a la intemperie, está en riesgo su integridad, por lo que urge que se le brinde apoyo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Invitan a la kermés Todos somos Catedral
      Invitan a la kermés Todos somos Catedral

      Invitan a la kermés Todos somos Catedral

      SLP

      Jesús Vázquez

      Habrá diversos eventos, además de venta de antojitos

      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187
      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

      SLP

      Carmen Hernández

      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA
      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

      SLP

      Jesús Vázquez

      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore
      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

      SLP

      Redacción