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Poco mercado para sembradores de Vida

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Poco mercado para sembradores de Vida
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      CIUDAD VALLES.- Todavía son muy pocos los que comercializan los productos del campo de Sembrando Vida, de acuerdo con Griselda Castillo Rubio, presidenta del Mercado Agroecológico de Valles.

      Cada mes, las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) exponen y venden sus productos en la plaza principal de Valles como muestra de lo que se hace con las becas de este programa que se encuentra en todos los municipios de la Huasteca y que tiene más de 40 de éstas comunidades.

      Sin embargo, todavía son muy pocos -sin revelar cuántos-, los que han entrado al mercado vallense como proveedores de hortalizas, frutas o verduras, de acuerdo con los datos del mismo programa.

      Las ventas de los beneficiarios son cada mes, en el tianguis que colocan en las plazas principales, pero todavía falta que alcancen la producción necesaria para que sean proveedores de bodegas, tiendas de autoservicio o los mercados locales de la ciudad.

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