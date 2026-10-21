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Previenen plaga de langosta en cultivos

Por Carmen Hernández

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Previenen plaga de langosta en cultivos
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- La Dirección de Desarrollo Rural y Sanidad Vegetal continúa trabajando de la mano y llevan acciones de monitoreo para prevenir y controlar la langosta centroamericana. 

      En algunas comunidades se ha confirmado la presencia de esta plaga, sobre todo en terrenos, es por ello que se hace un llamado a los productores que detecten la langosta, para que acudan al departamento de Desarrollo Rural y realicen el reporte. 

      Así mismo se les estará capacitando a los productores sobre qué hacer para combatir la plaga y evitar más daños.

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