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Matehuala.- Bomberos llevaron a cabo simulacros de incendio en las empresas Tex-Mex y Envagreenpack, donde las actividades se desarrollaron sin contratiempos y los empleados lograron evacuar las instalaciones en tiempo y forma, concentrándose en los puntos de reunión establecidos.

Se realizó un simulacro de incendio en la empresa Tex-Mex, donde sonaron las alarmas y los empleados comenzaron a evacuar las instalaciones de manera ordenada, sin correr ni empujarse. Todos se concentraron en un punto de reunión previamente establecido, mientras que los supervisores realizaron el conteo correspondiente para verificar que no faltara ningún trabajador. Al lugar acudieron elementos de Bomberos para participar en esta actividad.

Los bomberos realizaron un recorrido por las instalaciones para supervisar las diferentes áreas y verificar que el simulacro se desarrollara correctamente y sin contratiempos.

Posteriormente, se llevó a cabo otro ejercicio similar en la empresa Envagreenpack, donde nuevamente sonaron las alarmas para iniciar la evacuación de los trabajadores, quienes se dirigieron de manera ordenada al punto de reunión.

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Los tragahumo también acudieron para apoyar en el desarrollo de esta actividad, que concluyó con buenos resultados.

Este tipo de ejercicios se realizan con la finalidad de que los trabajadores estén preparados para actuar de manera rápida y ordenada en caso de presentarse una emergencia real, evitando accidentes y situaciones de riesgo para su integridad.