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Realizan concurso de Drag-Trinas

Comunidad LGBTT celebró el día de muertos

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Realizan concurso de Drag-Trinas
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      Matehuala.- La Coordinación de Atención a la Diversidad Sexual cuyo titular es José Luis Verástegui Trejo, llevó a cabo el primer concurso Drag-Trinas 2026, un espacio dedicado a fomentar el arte drag, promover la inclusión y visibilizar el talento artístico local.

      El evento destacó por las extraordinarias participaciones, así como por el talento, creatividad y la expresión artística de cantantes, bailarines y artistas locales, quienes hicieron de esta celebración una muestra de diversidad y orgullo. 

      Esta fue una oportunidad de hacer algo diferente y que pudiera participar la comunidad LGBTT, y también para celebrar el Día de Muertos a su manera.

      En el primer concurso de Drag-Trinas, hubo una buena respuesta por parte de la comunidad LGBTT, que se animó a participar y se caracterizó de Drag-Trinas, se contó con un jurado calificador que fue el encargado de elegir a los ganadores de este concurso, quienes felicitaron a todos los participantes y les dijeron que todos eran ganadores.

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      Los jueces sufrieron para elegir a los ganadores, pero eligieron el primer lugar a Gigi Divine, el segundo lugar a la Fargathe y el tercer lugar a la Catrina Lele. 

      También hubo buena respuesta por parte de la población, que se animó a ir a ver este primer evento de Drag-Trinas, esperando que el próximo año se vuelva a realizar esta actividad.

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