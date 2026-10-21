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Realizan peregrinación al santuario de San Fco.

Por Jesús Vázquez

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Realizan peregrinación al santuario de San Fco.
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      REAL DE CATORCE.- Sacerdotes de toda la Diócesis de Matehuala se unieron para llevar a cabo una peregrinación especial al Santuario de San Francisco de Asís, en Real de Catorce, esto con la finalidad de unirse en oración ante este santo, que es el santo patrono de la Diócesis.

      Los sacerdotes de la Diócesis de Matehuala, acompañados por el administrador apostólico, el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, salieron en peregrinación por las principales calles del Pueblo Mágico de Real de Catorce hasta llegar al Santuario de Guadalupe. Cabe hacer mención que algunos visitantes y ciudadanos de este lugar se unieron a esta magna peregrinación.

      En el templo se llevó a cabo una misa de acción de gracias especial en honor a San Francisco de Asís, en la que hubo una excelente participación. De esta manera, también conmemoraron los 800 años del tránsito de este importante santo en la Iglesia católica, ya que es uno de los más queridos y el santo patrono de toda la Diócesis de Matehuala. Este evento se llevó a cabo en Catorce, pues es un lugar donde se venera a este santo.

      Dado que al año son miles de personas las que acuden a las fiestas patronales de San Francisco de Asís en Real de Catorce, la peregrinación de los sacerdotes de la Diócesis se realiza después de las fiestas patronales, para poder peregrinar por las calles de Catorce y tener momentos de oración, además de evitar la aglomeración de personas en la iglesia.

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