Realizarán Semana de Derechos Humanos

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Matehuala.- Se llevará a cabo la primera Semana de Derechos Humanos en Matehuala, la cual se realizará del 19 al 23 de octubre, en la que habrá varios talleres y conferencias con expertos en la materia de derechos humanos.

La inauguración será este lunes a las 10 de la mañana en el teatro Manuel José Othón, donde dará una plática el licenciado Alejandro García, quien fue visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Matehuala y ha continuado trabajando en la Comisión de Derechos Humanos en el estado, por lo que se exhorta a la población a acudir a este magno evento.

A lo largo de la semana habrá varios eventos como pláticas, conferencias y talleres con expertos en derechos humanos, los cuales son gratuitos.

Este lunes a las cinco de la tarde, en el Centro Cultural habrá una conferencia de retos actuales en la salud femenina, física, mental y espiritual, por parte de la doctora Lydia Sánchez, y el martes a las diez de la mañana, habrá una conferencia por la CEBP sobre la búsqueda y desaparición de personas en SLP.

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El miércoles a las once de la mañana, será la conferencia Derechos Humanos que defendemos, impartida por la asociación civil Perteneces, mientras que para el jueves habrá actividades artísticas y de reforestación, la pinta de un mural en el Jardín de Niños Julián Carrillo, para terminar, el viernes con una mesa de trabajo sobre la niñez y personas cuidadoras a las nueve de la mañana en el Museo de las Culturas.