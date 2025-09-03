logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Recibe San Ciro 3 nuevas patrullas

Por Carmen Hernández

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Recibe San Ciro 3 nuevas patrullas

SAN CIRO DE ACOSTA.- El municipio recibió tres patrullas nuevas, por lo que aumentará la plantilla de unidades; asimismo se hizo entrega de uniformes a los oficiales de Seguridad Pública Municipal.

El presidente municipal Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que, acudió a la capital potosina donde recibió por parte del gobernador tres patrullas nuevas. 

El edil hizo hincapié que el Municipio también hizo una aportación económica para el parque vehicular completamente nuevo y equipado, mismo que fue entregado a la Policía Municipal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad
Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

SLP

Jesús Vázquez

Circulaba con droga en su moto
Circulaba con droga en su moto

Circulaba con droga en su moto

SLP

Carmen Hernández

Protestan por falta de maestro
Protestan por falta de maestro

Protestan por falta de maestro

SLP

Carmen Hernández

Paterfamilias amagan con más protestas, de no tener respuesta de SEGE

No hay colocación de arañas: P. Mora
No hay colocación de arañas: P. Mora

No hay colocación de arañas: P. Mora

SLP

Redacción