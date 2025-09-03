Recibe San Ciro 3 nuevas patrullas
SAN CIRO DE ACOSTA.- El municipio recibió tres patrullas nuevas, por lo que aumentará la plantilla de unidades; asimismo se hizo entrega de uniformes a los oficiales de Seguridad Pública Municipal.
El presidente municipal Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que, acudió a la capital potosina donde recibió por parte del gobernador tres patrullas nuevas.
El edil hizo hincapié que el Municipio también hizo una aportación económica para el parque vehicular completamente nuevo y equipado, mismo que fue entregado a la Policía Municipal.
