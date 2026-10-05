Remodelan mercado Cristóbal Colón; ahora seguirá la fachada
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RIOVERDE.- Continúa la remodelación del Mercado Cristóbal Colón para dejarlo en mejores condiciones tanto para locatarios como para personas que acuden de compras al centro de abasto con un local más limpio.
El alcalde refiere que en este año se va a realizar la restauración de la fachada del centro de abastos, la finalidad es que quede muy bonita y moderna, para beneficio de los locatarios y que más personas puedan acudir de compras.
En cuanto a la segunda planta, será rehabilitada el próximo año, la finalidad es que esté en funcionamiento, que esté en orden, enfatizó.
También se tiene contemplado dejar en óptimas condiciones las calles Doctor Islas y Jiménez, pero los trabajos a desarrollar van por etapas.
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Cabe destacar que en la segunda planta operan sólo 3 establecimientos, pero ahora con la rehabilitación confían se puedan ocupar más locales.
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