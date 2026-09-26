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Reubican oficinas de Policía Municipal

Antiguas instalaciones eran un peligro

Por Jesús Vázquez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Reubican oficinas de Policía Municipal
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      Matehuala.- Las oficinas de la Policía Municipal serán reubicadas de manera temporal en la calle Insurgentes esquina con 5 de Mayo, de la zona centro de la ciudad, donde se encontraban anteriormente, debido a que se están demoliendo las oficinas ubicadas por el Parque Recreativo, dadas las malas condiciones en las que estaba el inmueble y el peligro que representaba.

      La Dirección General de Seguridad Pública Municipal anuncia el cambio de instalaciones, por construcción del nuevo edificio. 

      La nueva dirección será en la calle Insurgentes número 214, zona centro de Matehuala, esquina con 5 de Mayo, justo donde estaban anteriormente, la reubicación en este sitio se hizo dado que este lugar cuenta con las antiguas celdas y las condiciones que se requieren en caso de tener a personas detenidas.

      Se informa a las personas que el número de emergencias es 911 y el número de barandillas 488 88 5 35 91, para que las personas pregunten si hay algún detenido, o ir a las oficinas de Insurgentes en el caso de que busquen un familiar que pudiera estar detenido.

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      Cabe hacer mención que las antiguas oficinas de la Policía Municipal de Matehuala se encontraban en malas condiciones, llenas de grietas, y estaban en peligro de colapsar, por lo que se evacuó el lugar para evitar que se cayera con gente adentro.

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