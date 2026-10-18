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Reubican oficinas del Bienestar

Por Jesús Vázquez

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Reubican oficinas del Bienestar
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      Matehuala.- Reubican las oficinas de Bienestar a la calle Juan Álvarez 604, en la colonia Dichosa, para que las personas que quieran realizar algún trámite puedan acudan a este lugar.

      Anteriormente las oficinas de Bienestar se encontraban ubicadas en el centro de la ciudad, en la calle Insurgentes, donde están las instalaciones de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad; sin embargo, sin embargo, fueron reubicadas a la calle Juan Álvarez 604, de la colonia Dichosa, donde ya atienden a la población, por lo que se pide a la ciudadanía acudir a su nueva dirección si requieren llevar a cabo algún trámite.

      Recordando que en las oficinas de Bienestar están dando información sobre diferentes programas del Gobierno Federal, como son los apoyos a estudiantes y el apoyo a las personas mayores de 65 años de edad. Si 

      alguna persona acaba de cumplir esta edad, puede acudir a las nuevas oficinas para iniciar los trámites de su tarjeta del Bienestar para recibir el apoyo a los adultos mayores.

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      Además, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer los requisitos, las fechas de registro y la documentación necesaria para acceder a los diferentes programas sociales. 

      De esta manera, las personas interesadas podrán realizar sus trámites en las nuevas instalaciones y recibir orientación sobre los apoyos que ofrece el Gobierno Federal.

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