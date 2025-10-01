Rinde protesta el nuevo patronato de Bomberos
MATEHUALA.- En un acto protocolario se llevó a cabo el cambio de mesa directiva del patronato del Cuerpo de Bomberos para el periodo 2025-2027, el cual incluyó la toma de protesta del nuevo patronato.
Se llevó a cabo un acto cívico especial para conmemorar el cambio de patronato, donde estuvieron presentes los elementos de bomberos así como el patronato saliente, para entregar sus cargos al nuevo patronato y tomar protesta.
El patronato saliente estuvo conformado por: Juan Carlos Pérez Mendoza como presidente, Carlos Eduardo Hernández como secretario y Luis Fernando Bautista como tesorero; bomberos agradeció al patronato saliente y les entregó un reconocimiento por el gran trabajo que hicieron en su periodo.
La nueva mesa directiva está conformada por Sandra Flores Domínguez como presidenta, el maestro Félix Jaime Mejía Velázquez vicepresidente, Nuria Silvia Alvarado Torres como comisario, Raí Diego Martínez Reyna secretario, la señora Guillermina Martínez tesorera, María Esperanza Romero Lozoya como vocal, el señor Rafael Fernández Santos como vocal, Emiliano de Jesús Rodríguez Mendoza como vocal y el comandante Manuel Mauricio Flores Morales como vocal, a quienes les tomaron protesta.
El nuevo patronato de Bomberos se comprometió a seguir trabajando por el bien de esta corporación de auxilio, para que puedan continuar sus labores heroicas en beneficio de Matehuala y el Altiplano potosino, por lo que van a trabajar juntos, pues Bomberos es una excelente corporación que día a día brinda muchos servicios a la ciudadana, sin importar que sea día festivo.
