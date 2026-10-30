Se deslinda INSUS de venta de terrenos en la Buenos Aires

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CIUDAD VALLES.- Yeraldo Emmanuel Torres Flores, representante regional del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) dijo que su oficina no tiene ninguna relación con el movimiento de presunta venta de terrenos en la Buenos Aires, promovida por Alfredo Bautista Rincón.

Torres Flores aclaró que no hay ningún convenio de mandato en Buenos Aires, es decir, no hay involucramiento de la dependencia federal respecto a un levantamiento de información de parcelas como en las que está involucrado quién, dicho sea de paso, es el hermano del alcalde de Tamuín.

Agregó que en levantamientos de planos o de estudio de parcelas, el INSUS no hace cobro de ningún tipo, como presuntamente ha sucedido con aspirantes a tener terrenos en esa área.

Dijo que solamente los que tienen títulos de propiedad o dueños pueden solicitar que se hagan levantamientos de información para regularización y futura transacción y fue lo que hizo con ejidatarios de Plan de Ayala, sitio en donde está enclavada la colonia Buenos Aires.

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