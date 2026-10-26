Se hacen bolas en el Ayuntamiento

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CIUDAD VALLES.- Hubo una controversia por el permiso que el Ayuntamiento otorga a Sembrando Vida, debido a la ocupación que hacen actualmente los tianguistas de temporada.

A pesar de que organizadores del mercado de Sembrando Vida habían apartado este domingo, 25 de octubre para hacer su exposición y venta de productos del campo, funcionarios del Ayuntamiento argumentaron que la explanada, justo frente a la Presidencia sería usada para actos de cultura y de recreación.

Aunque hubo diferencias por la puesta del tianguis, los de Sembrando Vida estuvieron instalados desde las siete de la mañana y se retiraron pasada la una de la tarde, aunque fue la primera ocasión en la que se observaron diferencias entre una institución y el programa federal de apoyo al campo y a los ejidatarios.