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Se intoxican mujeres por una fuga de gas

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Se intoxican mujeres por una fuga de gas
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      Ciudad Fernández.- En el Barrio de los Llanitos se registró una fuga de gas en una vivienda donde tres mujeres resultaron intoxicadas, entre ellas dos embarazadas, las que recibieron atención médica luego de los hechos y auxilio que recibieron.  

      Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Rioverde, perteneciente al Barrio de los Llanitos, cuando el sábado se registró una fuga de gas, la familia de inmediato solicitó el apoyo de paramédicos de Protección Civil y cuerpo de bomberos que a bordo de la Unidad M3 y al arribar controlaron la situación de peligro que generaba la fuga de gas del cilindro.  

      Minutos después trasladaron en una ambulancia de manera urgente a 3 mujeres, entre ellas dos en gestación que resultaron intoxicadas.  

      Fueron trasladadas de emergencia a recibir atención médica hospitalaria, las mujeres embarazadas quedaron en observación por algunas horas, debido al peligro que representaba, sobre todo para su bebé en gestación.

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