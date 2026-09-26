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Estado

Se preparan alcaldes para rendir informe

Darán a conocer obras realizadas el último año

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Se preparan alcaldes para rendir informe
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      RIOVERDE.- Los alcaldes de la Zona Media tienen todo listo para presentar su Informe de Gobierno, aunque se dijo que algunos serán austeros pero se informará a la población de obras realizadas en el último año. 

      Ayer por la tarde, el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar presentó su segundo informe de gobierno.  Arnulfo Urbiola Román tiene agendado que será este 26 de septiembre a las 5 de la tarde, en las antiguas instalaciones de Arteli, donde rendirá cuentas de las obras y acciones realizadas en el 2026. 

      Para el día 29 varios alcaldes tienen programado su informe en la cancha del Dif, Ruth Liliana Castillo Montelongo, alcaldesa de Cerritos, rendirá su informe, así mismo en la plaza de Rayón, el jefe de la comuna Baltazar Tello Pérez. 

      Mientras que el munícipe de Ciudad Fernández lo hará a las 5 de la tarde frente a Palacio Municipal, el alcalde de San Ciro de Acosta, Luis Carlos Pereyra Govea, lo presentará a las 6 de la tarde en el Andador Urbano. 

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      Para el 30 de septiembre Sergio Izaguirre Ponce presidente de Lagunillas, rendirá cuentas a las 2 de la tarde en el Auditorio Municipal, en tanto en el Parque Zaragoza de Villa Juárez a las 6 de la tarde Abigail Izaguirre y Juan Carlos Ramos de Santa Catarina a las 2 de la tarde. 

      Algunos alcaldes han anunciado que el informe será austero, pero que darán a conocer a la población lo realizado en este año.

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