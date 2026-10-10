Sigue bloqueo en el Ingenio de Tambaca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Siguen sin poder negociar el pago de preliquidaciones los cañeros del Ingenio Alianza Popular (IAP) y sigue el bloqueo en la factoría.

Falcón Saldierna Martínez, líder de la CNPR expresó que aunque hubo llamados al Grupo Santos para iniciar las negociaciones para el pago de las preliquidaciones a 200 cañeros, no hubo respuesta y la postura de las cañeras estipularon que una de dos: o pagan y hay desbloqueo o no habrá manera de que vuelvan a abrir la factoría.

Por lo pronto, la manifestación continuará a las afueras del Ingenio Alianza Popular y no habrá ninguna concesión, dado que la industria está faltando con el pago desde hace tres meses.