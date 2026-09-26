Simulacro de evacuación en el Tecnológico

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Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala llevó a cabo un simulacro de evacuación, con la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo, de apoyo, brigadistas e integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.

La actividad se desarrolló como parte de las acciones institucionales enfocadas en fortalecer la cultura de la prevención y preparar a la comunidad para actuar de manera adecuada ante una emergencia dentro de las instalaciones.

Durante el ejercicio, los participantes atendieron las indicaciones del personal responsable, utilizaron las rutas de evacuación establecidas y se desplazaron de manera ordenada hacia los puntos de reunión, con el objetivo de poner en práctica los protocolos de seguridad definidos para este tipo de situaciones.

El simulacro permitió reforzar instrucciones básicas de actuación ante una emergencia, entre ellas mantener la calma, seguir las indicaciones de brigadistas y personal responsable, evitar correr o empujar, no regresar por objetos personales e identificar previamente las rutas de evacuación y puntos de reunión.

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Además de la participación de la comunidad tecnológica, el ejercicio permitió fortalecer la coordinación entre las distintas áreas responsables de la seguridad institucional y evaluar la importancia de mantener una respuesta organizada y preventiva.

De manera complementaria, durante estos días también se llevan a cabo acciones de verificación de instalaciones y revisión de equipos de extintores en diferentes áreas del Tecnológico de Matehuala, como parte de las medidas permanentes de prevención y seguridad.