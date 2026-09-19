Sistema de agua tének, desfasado

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CIUDAD VALLES.- El Sistema Tanchachín fue diseñado para ocho mil habitantes tének y actualmente viven 13 mil en esa zona, por eso tiene que haber cambios de infraestructura, refirió el alcalde David Medina Salazar.

Originalmente, el sistema de agua que abastece parcialmente a los habitantes de la cordillera, daba servicio a ocho mil personas, pero, 40 años después, hay cinco mil personas más (un crecimiento del 62 por ciento) en esa zona, razón por la que hay muchas zonas sin cubrir por el mismo sistema de tuberías.

El munícipe explicó que la nueva infraestructura consistirá en válvulas nuevas, en cárcamos adicionales y en contar con dos bombas en funcionamiento y otra de repuesto para que no falle el Tanchachín, cuestión que quedó en cumplir el pasado martes 15 de septiembre pasado.

El consumo de agua diario en la zona tének es de cuatro millones de litros, alrededor de 120 millones de litros de agua al mes.

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