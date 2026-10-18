Todo listo para celebrar con alegría el Día de Muertos
Un festival de colores y magia, además de colocar un altar
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CIUDAD DEL MAÍZ.- Todo listo para celebrar el Día de Muertos, el evento se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre, con comparsas, concurso de catrinas y muestra gastronómica.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para este evento, un festival de colores y magia.
Para el 30 de octubre se tiene contemplado un concurso y elaboración de tapetes de aserrín.
Para el 31 la presentación de comparsas, a las 8 de la noche inauguración de Altar de Muertos en el Jardín Hidalgo, posteriormente un recorrido de carros alegóricos.
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El 1 de noviembre exposición gastronómica, en la explanada del Jardín Hidalgo, a las 7 de la mañana.
El concurso de catrinas a las 7 de la noche, al finalizar presentación de comparsas.
Los días 1 y 2 ofrenda Comunitaria del pueblo Xi ´iuy en Villa de San José.
Se invita a la población en general para que acuda a los eventos organizados especialmente para la población.
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