logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Todo listo para celebrar con alegría el Día de Muertos

Un festival de colores y magia, además de colocar un altar

Por Carmen Hernández

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Todo listo para celebrar con alegría el Día de Muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DEL MAÍZ.- Todo listo para celebrar el Día de Muertos, el evento se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre, con comparsas, concurso de catrinas y muestra gastronómica. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para este evento, un festival de colores y magia. 

      Para el 30 de octubre se tiene contemplado un concurso y elaboración de tapetes de aserrín. 

      Para el 31 la presentación de comparsas, a las 8 de la noche inauguración de Altar de Muertos en el Jardín Hidalgo, posteriormente un recorrido de carros alegóricos.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El 1 de noviembre exposición gastronómica, en la explanada del Jardín Hidalgo, a las 7 de la mañana.  

      El concurso de catrinas a las 7 de la noche, al finalizar presentación de comparsas. 

      Los días 1 y 2 ofrenda Comunitaria del pueblo  Xi ´iuy en Villa de San José.  

      Se invita a la población en general para que acuda a los eventos organizados especialmente para la población. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Invitan a la kermés Todos somos Catedral
      Invitan a la kermés Todos somos Catedral

      Invitan a la kermés Todos somos Catedral

      SLP

      Jesús Vázquez

      Habrá diversos eventos, además de venta de antojitos

      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187
      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

      SLP

      Carmen Hernández

      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA
      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

      SLP

      Jesús Vázquez

      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore
      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

      SLP

      Redacción