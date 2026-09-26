Usuarios, empapados esperando el transporte Red Metro

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CIUDAD VALLES.- Decenas de personas que esperaban los camiones de la Red Metro para ir a Tamazunchale y puntos intermedios terminaron ensopados en la terminal sin techo de esta línea, en este día lluvioso.

La lluvia cayó encima de los que esperaban el autobús de la línea gratuita que viaja de este punto a Tamazunchale y viceversa, haciendo 16 estaciones en medio de ambos puntos y que recién el 14 de septiembre fue inaugurada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

La afluencia de potenciales viajeros es alta, dado que es un traslado de hasta 90 kilómetros, sin embargo, la estación no tiene techo para que se guarescan de las inclemencias del tiempo, como en este caso, la lluvia.

Por lo que se espera que autoridades mejoren los centros de parada del transporte.

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