Del Toro resiste al empuje de Seixas

Isaac del Toro continúa siendo protagonista en el Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG firmó una destacada actuación en la etapa 16, disputada este martes 21 de julio, al finalizar en la quinta posición de la contrarreloj individual y conservar el tercer lugar de la clasificación general.

Después de la jornada de descanso, el Tour reanudó actividades con un recorrido de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. La etapa, especializada en la modalidad de contrarreloj, puso a prueba la capacidad de los corredores para combinar potencia, velocidad y resistencia, además de superar el ascenso de segunda categoría en la Cote de Larringes.

Del Toro llegó a esta prueba con la confianza que le dieron sus resultados del fin de semana. En la etapa 14 terminó en la segunda posición y un día después cruzó la meta en tercer lugar, actuaciones que le permitieron recuperar el maillot blanco como líder de la clasificación de los mejores jóvenes de la competencia.

En una disciplina considerada una de las más demandantes del calendario, el mexicano de 22 años respondió con una actuación consistente frente a varios de los mejores especialistas del mundo. Desde el inicio tomó la salida como el tercer clasificado de la general, consciente de que una buena actuación sería clave para defender su posición en la pelea por el podio.

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Durante el primer punto intermedio de control, Del Toro registró un tiempo de 8 minutos y 8 segundos, colocándose cerca de los mejores registros de la jornada y únicamente por detrás de la referencia establecida por el belga Remco Evenepoel.

Más adelante, tras superar la subida de segunda categoría, el mexicano detuvo el cronómetro en 16 minutos y 48 segundos en el segundo punto de control, igualando el tiempo del francés Paul Seixas, uno de sus principales rivales en la disputa por el maillot blanco.

La etapa reunió a varios de los máximos favoritos al título, entre ellos Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, quienes partían como los principales candidatos para imponerse en la contrarreloj gracias a su experiencia en esta especialidad.

Al completar el recorrido, Isaac del Toro aseguró el quinto lugar de la etapa, un resultado que le permitió mantenerse entre los mejores corredores de la clasificación general y conservar intactas sus aspiraciones de finalizar el Tour de Francia 2026 dentro del podio.

Con otra actuación de alto nivel, el mexicano reafirmó el gran momento que atraviesa en la máxima competencia del ciclismo mundial y continúa consolidándose como una de las revelaciones de esta edición del Tour.