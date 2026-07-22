logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dodgers superan a Filis de Filadelfia

Por AP

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Dodgers superan a Filis de Filadelfia

FILADELFIA.- Max Muncy sacudió un jonrón de dos carreras, Justin Wrobleski lanzó hasta la séptima entrada y los Dodgers de Los Ángeles superaron el martes 2-1 a Zack Wheeler y a los Filis de Filadelfia.

Los Filis se quedaron sin opciones de una posible remontada en la novena entrada después de colocar corredores en segunda y tercera con un out. Los Dodgers aprovecharon para completar una doble matanza del 5 al 2 al 6 al 4 y terminar el juego.

Shohei Ohtani aportó uno de los cinco hits de los Dodgers, que cortaron una racha de dos derrotas. Alec Bohm conectó dos sencillos y un doble, e impulsó una carrera por los Filis.

Wrobleski (11-2) ponchó a siete y permitió cinco hits en 6 1/3 entradas. El zurdo de 26 años lanzó en Filadelfia por segunda vez en una semana, después de ponchar a cinco en dos innings el martes pasado, durante el Juego de Estrellas. Tanner Scott consiguió los últimos cinco outs para su 15º salvamento, después de que los Filis lo ayudaron a salir de un aprieto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El sencillo impulsor de Bohm con dos outs en la primera entrada les dio a los Filis una ventaja de 1-0. Pero Muncy puso al frente a Los Ángeles en la cuarta con un batazo al centro ante Wheeler (10-2). Muncy empató con Ron Cey en el segundo lugar de la lista de jonrones de los Dodgers de Los Ángeles, detrás de Eric Karros (270).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México entra al Top 10 del ranking FIFA
México entra al Top 10 del ranking FIFA

México entra al Top 10 del ranking FIFA

SLP

El Universal

Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa
Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa

Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa

SLP

Romario Ventura

Sabalenka y Sinner lideran el US Open
Sabalenka y Sinner lideran el US Open

Sabalenka y Sinner lideran el US Open

SLP

AP

Torero potosino triunfa en Hidalgo
Torero potosino triunfa en Hidalgo

Torero potosino triunfa en Hidalgo

SLP

Romario Ventura

José Sainz consiguió cortar dos orejas y salir entre los victoriosos