Perú, una nueva prueba para el Tri de Márquez

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Luego de vivir sus primeros minutos como entrenador de la Selección Mexicana y experimentar las emociones que implica estar al frente del Tricolor, Rafael Márquez afrontará una nueva prueba, con la intención de no bajar la intensidad.

El compromiso representará una oportunidad para seguir evaluando futbolistas, consolidar su idea de juego y corregir detalles de cara a los próximos retos del combinado nacional.

Tras las sensaciones positivas que dejó el empate ante Colombia, el estratega mexicano buscará mantener la evolución del equipo y encontrar una mayor contundencia en la zona ofensiva.

"Intentaremos sacar un equipo competitivo como contra Colombia. Es difícil, entre poco tiempo, que jueguen los mismos. Veremos quién está mejor. ¿Qué espero [de Perú]? No será fácil; es un rival muy competitivo. Todos los equipos de Sudamérica compiten y exigen al máximo. Colombia lo hizo muy bien, con mucha intensidad y a altas velocidades y Perú tiene jugadores muy interesantes, así que tendremos que tener cuidado con eso. Seguiremos manteniendo nuestra idea. Y si hablamos de juventud, creo en el talento joven. Es un grupo joven", señaló.

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El histórico capitán del Tricolor, que ha seguido de cerca el esfuerzo y la intensidad con la que los jóvenes convocados buscan ganarse una oportunidad, también cuenta con un antecedente favorable frente a Perú, rival al que México ha superado en 12 de los 29 enfrentamientos disputados entre ambas selecciones.

Sin embargo, Márquez dejó claro que, dentro de su proyecto, ningún futbolista tiene el puesto asegurado y que cada llamado deberá demostrar en la cancha que merece un lugar en el equipo.

"Quiero imponer la competencia interna. Todos tienen que trabajar, esforzarse y ganarse una convocatoria, y después un lugar en el once titular. No es lo ideal disputar partidos cada tres días, pero contamos con una convocatoria más amplia de lo habitual.

Horario y canales

- México vs Perú

- Fecha: Martes 29 de septiembre

- Horario: 19:00

- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Amazon Prime, Claro Sports.