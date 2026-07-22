logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Padres triunfan ante los Bravos

Machado dispara 2 vuelacercas; Tatis conecta el más largo del año

Por AP

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Padres triunfan ante los Bravos

ATLANTA.- El dominicano Manny Machado conectó dos vuelacercas, su compatriota Fernando Tatis Jr. pegó el jonrón más largo de las Grandes Ligas esta temporada, y los Padres de San Diego vencieron el martes 8-3 a los Bravos de Atlanta para igualar 1-1 una serie de cuatro juegos como visitantes.

El batazo de dos carreras de Tatis en la octava entrada hizo que la pelota recorriera 474 pies. El cuadrangular más largo de la temporada había sido un jonrón de 473 pies del receptor de los Bravos Drake Baldwin.

San Diego tomó la delantera en la primera entrada cuando Ty France conectó un sencillo al jardín central e impulsó a Tatis.

Atlanta respondió con una segunda entrada de dos carreras antes de que los Padres recuperaran el impulso con tres anotaciones en la cuarta. Jackson Merrill conectó un jonrón, mientras que Tatis y el venezolano Luis Rengifo impulsaron una carrera cada uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El mánager de los Bravos, Walt Weiss, optó por mantener en la lomita al lanzador dominicano Reynaldo López (4-3, efectividad de 3.50) para iniciar la quinta. El derecho JR Ritchie relevó a López después de que Machado pegó su segundo jonrón de la noche para abrir la entrada. López permitió nueve hits y cinco carreras en 4 1/3 entradas, y ponchó a seis. Walker Buehler (6-5, efectividad de 5.36) se acreditó la victoria tras permitir dos hits y dos carreras. Recetó tres ponches en 5 2/3 entradas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México entra al Top 10 del ranking FIFA
México entra al Top 10 del ranking FIFA

México entra al Top 10 del ranking FIFA

SLP

El Universal

Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa
Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa

Lanzan el primer Torneo Interempresas con causa

SLP

Romario Ventura

Sabalenka y Sinner lideran el US Open
Sabalenka y Sinner lideran el US Open

Sabalenka y Sinner lideran el US Open

SLP

AP

Torero potosino triunfa en Hidalgo
Torero potosino triunfa en Hidalgo

Torero potosino triunfa en Hidalgo

SLP

Romario Ventura

José Sainz consiguió cortar dos orejas y salir entre los victoriosos