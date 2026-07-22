Ricardo Cordero rosa el podio

El piloto potosino Ricardo Cordero vivió un fin de semana de contrastes durante el Rally Colorado, cuarta fecha del Campeonato Americano de Rallismo (ARA), donde debutó oficialmente su nuevo Lancia Ypsilon Rally2 y logró rescatar un quinto lugar absoluto, además del tercer puesto en el Power Stage, luego de sufrir un desafortunado percance mecánico cuando peleaba por la victoria.

El multicampeón mexicano, acompañado por su navegante Marco Hernández, tuvo un inicio prometedor en territorio estadounidense. Durante la primera jornada mostró un ritmo competitivo y una rápida adaptación a su nuevo vehículo, cerrando el día en la segunda posición de la clasificación general, recortando diferencias con el líder y perfilándose como uno de los principales candidatos al podio.

Sin embargo, la fortuna cambió durante el segundo día de competencia. Cuando la dupla mexicana mantenía un ritmo ascendente, uno de los neumáticos sufrió un pinchazo a falta de ocho kilómetros para concluir el tramo. Cordero y Hernández optaron por continuar la etapa con el objetivo de perder el menor tiempo posible, aunque la estrategia terminó complicándose cuando el rin se fracturó, obligándolos prácticamente a finalizar el recorrido sobre tres ruedas.

La avería provocó una considerable pérdida de tiempo que alejó al equipo de la lucha por los primeros lugares. A pesar del contratiempo, el piloto potosino nunca bajó los brazos y consiguió recuperarse en los tramos restantes para concluir el rally en la quinta posición absoluta, además de subir al podio del Power Stage con un tercer lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Un rally que pasó de ser adrenalínico a agridulce. Veníamos con buen ritmo y para ser la primera vez que corríamos con este auto los resultados estaban siendo favorables. Estábamos en segundo lugar absoluto y cada instante recortábamos la ventaja con el líder; sin embargo, un neumático pinchado nos limitó durante ocho kilómetros. Decidimos seguir así, desafortunadamente se rompió el rin, causando una pérdida de tiempo considerable que nos afectó en los tramos restantes. No nos rendimos y logramos rescatar un quinto lugar general”, expresó Cordero.

Con este resultado, Ricardo Cordero continúa acumulando experiencia dentro del campeonato estadounidense y reafirma su proceso de adaptación al nuevo Lancia Ypsilon Rally2, con el que espera volver a pelear por los primeros lugares en la siguiente cita para el piloto potosino será el Rally Tennessee, programado para el mes de septiembre.