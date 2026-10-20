San Luis gana el Clásico de la 57 y mantiene viva la ilusión de Liguilla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Atlético de San Luis se quedó con el Clásico de la 57 al vencer como local 2-1 al Querétaro, un resultado que, además del triunfo sobre su rival regional, le permite sumar tres puntos para mantener sus aspiraciones de llegar a la Liguilla.





Los potosinos resolvieron el encuentro en el segundo tiempo, cuando aprovecharon dos desatenciones de la defensa visitante para construir una ventaja que los Gallos Blancos no pudieron remontar.

La primera mitad ofreció pocas emociones. La acción más relevante fue un penalti señalado por el árbitro Adonai Escobedo, quien anuló su decisión tras la intervención del VAR. Fuera de esa jugada, ambos equipos tuvieron dificultades para generar peligro y se fueron al descanso sin goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

San Luis encontró el camino al minuto 52. Un centro desde la derecha atravesó el área queretana y llegó a Rafa Llorente, quien asistió a Felipe Mora para abrir el marcador.

Con la ventaja, el conjunto potosino volvió a encontrar espacios y amplió la diferencia al 67. Esta vez, un envío desde la izquierda terminó en autogol de Daniel Parra, quien intentó cortar la trayectoria del balón con una barrida y lo desvió hacia su propia portería.

Querétaro respondió al 74, cuando Alí Ávila convirtió un penalti para acercar a los visitantes y devolverle tensión al encuentro. Sin embargo, el equipo dirigido por Esteban González no consiguió el empate.

La derrota impidió a los Gallos recuperarse de la goleada sufrida ante Santos Laguna y comprometió sus aspiraciones de clasificación, a la espera del resto de los resultados.

LEA TAMBIÉN Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro El operativo para el juego de la Liga MX inició a las 15:00 horas de este martes

Para el Atlético de San Luis, la victoria da continuidad al empate conseguido frente a Toluca y mantiene abierta la pelea por un lugar en la fase final. Los potosinos hicieron valer la localía en el clásico y sumaron tres puntos en un momento clave del torneo.